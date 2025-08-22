CIRCUIT DE LA ROCADE VERTE DE CRAON Craon Mayenne
vendredi 1 mai 2026.
CIRCUIT DE LA ROCADE VERTE DE CRAON
53400 Craon Mayenne Pays de la Loire
Durée : Distance : 27000.0 Tarif :
Circuit de la rocade verte de Craon 27 km, environ 8h.
http://www.sudmayenne.com/ +33 2 43 70 42 74
English :
Craon green bypass circuit: 27 km, about 8 hours.
Deutsch :
Rundweg um die grüne Umgehungsstraße von Craon: 27 km, ca. 8 Std.
Italiano :
Circuito della circonvallazione verde di Craon: 27 km, circa 8 ore.
Español :
Circuito de la circunvalación verde de Craon: 27 km, aproximadamente 8 horas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-24 par eSPRIT Pays de la Loire