CIRCUIT DE LA ROCADE VERTE DE CRAON Craon Mayenne

CIRCUIT DE LA ROCADE VERTE DE CRAON 53400 Craon Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 27000.0 Tarif :

Circuit de la rocade verte de Craon 27 km, environ 8h.

http://www.sudmayenne.com/   +33 2 43 70 42 74

English :

Craon green bypass circuit: 27 km, about 8 hours.

Deutsch :

Rundweg um die grüne Umgehungsstraße von Craon: 27 km, ca. 8 Std.

Italiano :

Circuito della circonvallazione verde di Craon: 27 km, circa 8 ore.

Español :

Circuito de la circunvalación verde de Craon: 27 km, aproximadamente 8 horas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-24 par eSPRIT Pays de la Loire