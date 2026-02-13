Visite du parc du château de Craon, Château de Craon, Craon

Visite du parc du château de Craon 5 et 7 juin Château de Craon Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Rendez vous au jardin.

Château de Craon 11 avenue de Champagné 53400 Craon Craon 53400 Le Château de Craon Mayenne Pays de la Loire Surnommé le « petit Versailles de la Mayenne », le château de Craon se dresse sur la colline de Guinefol, dominant la ville de Craon pour être vu de loin sans être approché. Véritable palais à la campagne, reflet de l’architecture classique du XVIIIe, il est paré d’un écrin de 47 hectares de parc à l’anglaise, d’un jardin à la française, d’un potager d’un hectare et a su conserver tous les éléments architecturaux qui témoignent encore aujourd’hui de ce qu’était « la vie de château ». Parking gratuit, restaurant à l’entrée du château, toilettes dans le parc.

©Séverine de Guébriant