Craon

Journée citoyenne à Craon

salle de Pantigny Craon Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Journée citoyenne à Craon le 30 mai 2026

La ville de Craon organise sa cinquième journée citoyenne le samedi 30 mai. Le rendez-vous est fixé à 9h à la salle Pantigny.

Plusieurs ateliers sont proposés aux Craonnais

• atelier habituel de nettoyage de la ville, ouvert à tous

• atelier plantation d’un parterre boulevard Eiffel, réservé aux enfants

• nouvel atelier bricolage avec la rénovation de chalet aux jardins familiaux route de Laval, à partir de 12 ans

• atelier cuisine pour la préparation du déjeuner partagé, réservé aux adultes, places limitées

Inscription avant le 27 mai

Toutes les infos pratiques et le lien pour les inscriptions sont ici https://tinyurl.com/3drpwr48. .

salle de Pantigny Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 13 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Citizens’ Day in Craon on May 30, 2026

L’événement Journée citoyenne à Craon Craon a été mis à jour le 2026-05-13 par SUD MAYENNE