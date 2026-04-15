Rendez-vous aux jardins Visite libre des jardins du Château de Craon Château de Craon Craon

Craon

Rendez-vous aux jardins Visite libre des jardins du Château de Craon

Château de Craon 11 Avenue de Champagné Craon Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 13:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

Les jardins du Château de Craon ouvre ses portes à l’occasion des Rendez-vous aux jardins.

Surnommé le petit Versailles de la Mayenne , le château de Craon se dresse sur la colline de Guinefol, dominant la ville de Craon pour être vu de loin sans être approché. Véritable palais à la campagne, reflet de l’architecture classique du XVIIIe, il est paré d’un écrin de 47 hectares de parc à l’anglaise, d’un jardin à la française, d’un potager d’un hectare et a su conserver tous les éléments architecturaux qui témoignent encore aujourd’hui de ce qu’était la vie de château .

Parking gratuit, restaurant à l’entrée du château, toilettes dans le parc. .

Château de Craon 11 Avenue de Champagné Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 11 02 accueil@chateaudecraon.fr

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English :

The gardens of Château de Craon open their doors for the Rendez-vous aux jardins.

L’événement Rendez-vous aux jardins Visite libre des jardins du Château de Craon Craon a été mis à jour le 2026-04-15 par SUD MAYENNE