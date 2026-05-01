Vide-greniers à Craon Craon
Vide-greniers à Craon Craon dimanche 17 mai 2026.
Craon
Vide-greniers à Craon
Craon Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Exposition de matériels anciens, peintures et dessins (association pinceaux, palettes et crayons)
Accueil à partir de 7h
Emplacement gratuit
Buvette et restauration sur place .
Craon 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 76 18 38
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English : Vide-greniers à Craon
L’événement Vide-greniers à Craon Craon a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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