Craon

Vide-greniers à Craon

Craon Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 07:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Exposition de matériels anciens, peintures et dessins (association pinceaux, palettes et crayons)

Accueil à partir de 7h

Emplacement gratuit

Buvette et restauration sur place .

Craon 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 76 18 38

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English : Vide-greniers à Craon

L’événement Vide-greniers à Craon Craon a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Pays Loudunais