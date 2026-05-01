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Vide-greniers à Craon Craon

Vide-greniers à Craon Craon

Vide-greniers à Craon Craon dimanche 17 mai 2026.

Ville : 86110 Craon

Département : Vienne

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : Gratuit

Craon

Vide-greniers à Craon

Craon Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Exposition de matériels anciens, peintures et dessins (association pinceaux, palettes et crayons)
Accueil à partir de 7h
Emplacement gratuit
Buvette et restauration sur place   .

Craon 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 76 18 38 

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English : Vide-greniers à Craon

L’événement Vide-greniers à Craon Craon a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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