Circuit de l’étang du Crot aux Sablons Vitry-aux-Loges Loiret

Circuit de l’étang du Crot aux Sablons Vitry-aux-Loges Loiret vendredi 1 août 2025.

Circuit de l’étang du Crot aux Sablons A cheval

Circuit de l’étang du Crot aux Sablons Ferme équestre du K-Rouge 45530 Vitry-aux-Loges Loiret Centre-Val de Loire

Ce circuit équestre passe par l’étang de Nonfourche, celui du Crot aux Sablons, le château de la Rochefoucauld à Combreux et Sury-aux-Bois.

http://www.krouge.fr/ +33 2 38 59 35 34

English : Croc du Sablon Pond route

This riding route will take you past the Nonfourche and the Croc du Sablon ponds, the Château de la Rochefoucault in Combreux, and Sury-aux-Bois.

Deutsch :

Diese Reitroute führt am Étang de Nonfourche, am Étang du Crot aux Sablons, am Château de la Rochefoucauld in Combreux und an Sury-aux-Bois vorbei.

Italiano :

Questo circuito equestre passa per lo stagno di Nonfourche, lo stagno di Crot aux Sablons, il castello di Rochefoucauld a Combreux e Sury-aux-Bois.

Español :

Este circuito ecuestre pasa por el estanque de Nonfourche, el estanque de Crot aux Sablons, el castillo de Rochefoucauld en Combreux y Sury-aux-Bois.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire