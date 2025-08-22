Circuit de l’Hôtellerie-de-Flée Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Circuit de l’Hôtellerie-de-Flée

Circuit de l’Hôtellerie-de-Flée 49500 Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Pays de la Loire

Partez en balade sur le circuit de l’Hôtellerie-de-Flée, village connu pour son verger conservatoire,et découvrez ses petits trésors tout au long du sentier.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/ +33 2 41 92 86 83

English :

Go for a walk on the circuit of Hôtellerie-de-Flée, a village known for its conservatory orchard, and discover its little treasures all along the path.

Deutsch :

Machen Sie einen Spaziergang auf dem Rundweg von L’Hôtellerie-de-Flée, einem Dorf, das für seinen Obstgarten bekannt ist, und entdecken Sie entlang des Weges seine kleinen Schätze.

Italiano :

Passeggiate lungo il circuito di Hôtellerie-de-Flée, villaggio noto per il suo frutteto conservatore, e scoprite i suoi piccoli tesori lungo il percorso.

Español :

Pasee por el circuito de la Hôtellerie-de-Flée, pueblo conocido por su huerto conservatorio, y descubra sus pequeños tesoros por el camino.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-22 par Anjou tourime