circuit de liaison VTT VAE La Salvetat Peyralès / Rieupeyroux Rieupeyroux Aveyron

circuit de liaison VTT VAE La Salvetat Peyralès Rieupeyroux

circuit de liaison VTT VAE La Salvetat Peyralès Rieupeyroux – service sport – 12240 Rieupeyroux Aveyron Occitanie

Depuis les circuits de Tayrac et La Salvetat-Peyralès, ces sentiers opèrent la jonction avec la liaison entre Rieupeyroux et La Capelle-Bleys.

English :

From the Tayrac and La Salvetat-Peyralès circuits, these trails link up with the Rieupeyroux-La Capelle-Bleys route.

Deutsch :

Von den Rundwegen in Tayrac und La Salvetat-Peyralès aus stellen diese Wege die Verbindung zur Verbindung zwischen Rieupeyroux und La Capelle-Bleys her.

Italiano :

Dai circuiti di Tayrac e La Salvetat-Peyralès, questi sentieri si collegano al collegamento tra Rieupeyroux e La Capelle-Bleys.

Español :

Desde los circuitos de Tayrac y La Salvetat-Peyralès, estos caminos enlazan con el enlace entre Rieupeyroux y La Capelle-Bleys.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-29 par ADT Aveyron