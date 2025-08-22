circuit de liaison VTT VAE La Salvetat Peyralès / Rieupeyroux Rieupeyroux Aveyron
circuit de liaison VTT VAE La Salvetat Peyralès / Rieupeyroux Rieupeyroux Aveyron vendredi 1 mai 2026.
circuit de liaison VTT VAE La Salvetat Peyralès Rieupeyroux
circuit de liaison VTT VAE La Salvetat Peyralès Rieupeyroux – service sport – 12240 Rieupeyroux Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Depuis les circuits de Tayrac et La Salvetat-Peyralès, ces sentiers opèrent la jonction avec la liaison entre Rieupeyroux et La Capelle-Bleys.
https://www.facebook.com/DestinationSegalaAveyron +33 5 65 65 60 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From the Tayrac and La Salvetat-Peyralès circuits, these trails link up with the Rieupeyroux-La Capelle-Bleys route.
Deutsch :
Von den Rundwegen in Tayrac und La Salvetat-Peyralès aus stellen diese Wege die Verbindung zur Verbindung zwischen Rieupeyroux und La Capelle-Bleys her.
Italiano :
Dai circuiti di Tayrac e La Salvetat-Peyralès, questi sentieri si collegano al collegamento tra Rieupeyroux e La Capelle-Bleys.
Español :
Desde los circuitos de Tayrac y La Salvetat-Peyralès, estos caminos enlazan con el enlace entre Rieupeyroux y La Capelle-Bleys.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-29 par ADT Aveyron