Circuit de l’Indre Rivarennes Indre-et-Loire

Circuit de l’Indre A pieds

Circuit de l’Indre 37190 Rivarennes Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : Distance : Tarif :

Cette boucle vous permettra de découvrir les bords de l’Indre et de la Charrière en partant du centre bourg de Rivarennes.

+33 2 47 45 44 40

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English :

This loop takes you from the center of Rivarennes to the banks of the Indre and Charrière rivers.

Deutsch :

Auf diesem Rundweg können Sie ausgehend vom Ortskern von Rivarennes die Ufer des Flusses Indre und des Flusses Charrière erkunden.

Italiano :

Questo anello vi permetterà di scoprire le rive dei fiumi Indre e Charrière, partendo dal centro di Rivarennes.

Español :

Este bucle le permitirá descubrir las orillas de los ríos Indre y Charrière, partiendo del centro de Rivarennes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-05-27 par SIT Centre-Val de Loire