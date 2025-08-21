Circuit de Marans Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Circuit de Marans Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Circuit de Marans
Circuit de Marans 49500 Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 9000.0 Tarif :
Découvrez les paysages de l’Anjou bleu et son patrimoine local en arpentant ce circuit au départ de Marans.
https://www.tourisme-anjoubleu.com/ +33 2 41 92 86 83
English :
Discover the landscapes of the Anjou bleu and its local heritage by walking this circuit from Marans.
Deutsch :
Entdecken Sie die Landschaften des blauen Anjou und sein lokales Kulturerbe, indem Sie diese Strecke von Marans aus befahren.
Italiano :
Scoprite i paesaggi dell’Anjou Bleu e il suo patrimonio locale percorrendo questo circuito da Marans.
Español :
Descubra los paisajes del Anjou Bleu y su patrimonio local recorriendo este circuito desde Marans.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-22 par Anjou tourime