Circuit de Millau Millau Aveyron

Circuit de Millau Millau Aveyron vendredi 1 août 2025.

Circuit de Millau

Circuit de Millau 12100 Millau Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

C’est un circuit tout en contrastes qui vous attend. Contraste entre la sauvage verticalité des falaises calcaires de la haute vallée du Tarn et les tendres rondeurs du plateau du Lévezou. Contraste entre un pays de pierres, de ravins et de brebis et un terroir tout en vertes prairies et en forêts sur lequel l’élevage bovin prédomine. En remontant le cours du Tarn, jusqu’à Aguessac, vous apercevrez peut-être l’un des nombreux parapentes, papillons géants multicolores, qui animent le ciel millavois. Une fois passé Aguessac, en prenant de l’altitude, peu à peu, le paysage évolue. Laissez-vous surprendre par cette ambiance particulière des hauts plateaux, ceux où la vue porte loin. Peu à peu, vous allez passer une frontière, invisible mais pourtant bien réelle. Celle qui marque le passage entre les grands Causses et les plateaux du Lévezou. Vous cheminez alors à travers les pâturages, les genêts et les forêts. A Saint-Léons, un détour jusqu’à la maison natale de Jean-Henri Fabre, célèbre entomologiste, ou une visite de Micropolis, cité entièrement dédiée au monde des insectes a de quoi vous surprendre ! Par la suite, la longue descente du col d’Engayresque vers la haute vallée du Tarn se fera tout en douceur. Elle vous permettra de pénétrer pas à pas dans ce pays des Causses aux ravins de terres noires qui tous dévalent vers le Tarn. Tantôt calme, tantôt torrentueux, mais véritable fil d’Ariane qui vous conduira jusqu’à Millau et son immanquable Viaduc le plus haut du monde. Soyez attentifs, désormais, aux innombrables vergers qui égayent la vallée. Ici la cerise sera reine. De Rivière-sur-Tarn à Paulhe, vous circulerez à travers un paysage harmonieusement travaillé, au cœur même des vergers qui ont fait la réputation de la haute vallée du Tarn. Et lorsque les cerisiers disparaissent du paysage, ce n’est que pour laisser la place aux vignobles des côtes du Tarn qui partout où ils le peuvent, partent à l’assaut des pentes les plus raides.

English :

It’s a circuit full of contrasts that awaits you. Contrast between the wild verticality of the limestone cliffs of the high valley of the Tarn and the tender roundness of the plateau of Lévezou. Contrast between a land of stones, ravines and ewes and a land of green meadows and forests where cattle breeding predominates. Going up the course of the Tarn, as far as Aguessac, you may catch sight of one of the many paragliders, giant multicoloured butterflies, which animate the Millavois sky. Once past Aguessac, as you climb higher and higher, the landscape gradually changes. Let yourself be surprised by the special atmosphere of the high plateaus, those where the view is far away. Little by little, you will cross a frontier, invisible but very real. The one that marks the passage between the great Causses and the Lévezou plateaus. You will then walk through pastures, broom and forests. In Saint-Léons, a detour to the birthplace of Jean-Henri Fabre, the famous entomologist, or a visit to Micropolis, a town entirely dedicated to the world of insects, will surprise you! Afterwards, the long descent from the Col d’Engayresque to the upper Tarn valley will be gentle. It will allow you to penetrate step by step in this country of the Causses with the black earth ravines which all go down towards the Tarn. Sometimes calm, sometimes torrential, but a real Ariadne’s thread that will lead you to Millau and its unmistakable Viaduct the highest in the world. From now on, pay attention to the countless orchards that brighten up the valley. Here the cherry will be queen. From Rivière-sur-Tarn to Paulhe, you will drive through a harmoniously worked landscape, in the very heart of the orchards that have made the reputation of the high valley of the Tarn. And when the cherry trees disappear from the landscape, it is only to make way for the vineyards of the Tarn coasts which, wherever they can, set out to conquer the steepest slopes.

Deutsch :

Es erwartet Sie eine Tour voller Kontraste. Kontraste zwischen der wilden Vertikalität der Kalksteinfelsen im oberen Tarntal und den sanften Rundungen des Plateaus von Lévezou. Kontraste zwischen einem Land der Steine, der Schluchten und der Schafe und einem Gebiet mit grünen Wiesen und Wäldern, in dem die Rinderzucht vorherrscht. Wenn Sie dem Lauf des Tarn bis nach Aguessac folgen, sehen Sie vielleicht einen der zahlreichen Paraglider, riesige bunte Schmetterlinge, die den Himmel über Millavois beleben. Sobald Sie Aguessac hinter sich gelassen haben und an Höhe gewinnen, verändert sich nach und nach die Landschaft. Lassen Sie sich von dieser besonderen Atmosphäre der Hochebenen überraschen, auf denen der Blick weit reicht. Nach und nach werden Sie eine Grenze überschreiten, die zwar unsichtbar, aber dennoch sehr real ist. Sie markiert den Übergang zwischen den großen Causses und den Hochebenen des Lévezou. Sie wandern dann durch Weiden, Ginster und Wälder. In Saint-Léons lohnt sich ein Abstecher zum Geburtshaus des berühmten Entomologen Jean-Henri Fabre oder ein Besuch von Micropolis, einer Stadt, die ganz der Welt der Insekten gewidmet ist, um Sie zu überraschen! Der lange Abstieg vom Col d’Engayresque in das obere Tarn-Tal ist sehr sanft. So können Sie Schritt für Schritt in das Land der Causses mit seinen Schluchten aus schwarzer Erde eintauchen, die alle zum Tarn hin abfallen. Der Tarn ist mal ruhig, mal reißend, aber ein wahrer Ariadnefaden, der Sie bis nach Millau und seinem unübersehbaren Viadukt, dem höchsten der Welt, führt. Achten Sie von nun an auf die unzähligen Obstgärten, die das Tal beleben. Hier wird die Kirsche Königin sein. Von Rivière-sur-Tarn bis Paulhe fahren Sie durch eine harmonisch gestaltete Landschaft, mitten durch die Obstplantagen, für die das obere Tarntal berühmt ist. Und wenn die Kirschbäume aus der Landschaft verschwinden, dann nur, um den Weinbergen der Côtes du Tarn Platz zu machen, die, wo immer sie können, die steilsten Hänge erobern.

Italiano :

Vi aspetta un tour ricco di contrasti. Contrasto tra la selvaggia verticalità delle falesie calcaree dell’alta valle del Tarn e la morbida rotondità dell’altopiano di Lévezou. Contrasto tra una terra di pietre, burroni e pecore e una terra di prati verdi e foreste dove predomina l’allevamento di bestiame. Risalendo il corso del Tarn, fino ad Aguessac, potrete vedere uno dei tanti parapendii, gigantesche farfalle multicolori, che animano il cielo sopra Millau. Superato Aguessac, man mano che si guadagna quota, il paesaggio cambia gradualmente. Lasciatevi sorprendere dall’atmosfera speciale degli altipiani, dove la vista è di ampio respiro. A poco a poco, attraverserete un confine, invisibile ma comunque molto reale. Quella che segna il passaggio tra le grandi Causses e gli altopiani di Lévezou. Si attraversano poi pascoli, ginestre e boschi. A Saint-Léons, una deviazione verso la casa natale di Jean-Henri Fabre, il famoso entomologo, o una visita a Micropolis, una città interamente dedicata al mondo degli insetti, vi sorprenderà! In seguito, la lunga discesa dal passo Engayresque all’alta valle del Tarn sarà molto dolce. Vi permetterà di addentrarvi passo dopo passo in questo paese delle Causses con le sue gole di terra nera che scendono tutte verso il Tarn. A volte calmo, a volte torrenziale, ma un vero e proprio filo d’Arianna che vi condurrà a Millau e al suo imperdibile Viadotto, il più alto del mondo. Prestate attenzione, d’ora in poi, agli innumerevoli frutteti che illuminano la valle. Qui la ciliegia è il re. Da Rivière-sur-Tarn a Paulhe, attraverserete un paesaggio lavorato in modo armonioso, nel cuore dei frutteti che hanno fatto la fama dell’alta valle del Tarn. E quando i ciliegi scompaiono dal paesaggio, è solo per lasciare il posto ai vigneti delle Côtes du Tarn che, dove possono, si fanno carico dei pendii più ripidi.

Español :

Es un recorrido lleno de contrastes el que le espera. Contraste entre la verticalidad salvaje de los acantilados calcáreos del alto valle del Tarn y la suave redondez de la meseta de Lévezou. Contraste entre una tierra de piedras, barrancos y ovejas y una tierra de prados verdes y bosques donde predomina la ganadería. Al remontar el curso del Tarn, hasta Aguessac, podrá ver uno de los numerosos parapentes, gigantescas mariposas multicolores, que animan el cielo de Millau. Una vez pasado Aguessac, a medida que se gana altura, el paisaje cambia gradualmente. Déjese sorprender por el ambiente especial de los altiplanos, donde la vista es de gran alcance. Poco a poco, cruzarás una frontera, invisible pero sin embargo muy real. El que marca el paso entre los grandes Causses y las mesetas de Lévezou. A continuación, atravesará pastos, retamas y bosques. En Saint-Léons, le sorprenderá una excursión a la casa natal de Jean-Henri Fabre, el famoso entomólogo, o una visita a Micropolis, una ciudad enteramente dedicada al mundo de los insectos Después, el largo descenso desde el puerto de Engayresque hasta el alto valle del Tarn será muy suave. Le permitirá adentrarse paso a paso en este país de Causses con sus barrancos de tierra negra que descienden todos hacia el Tarn. A veces tranquilo, a veces torrencial, pero un verdadero hilo de Ariadna que le llevará a Millau y a su imperdible Viaducto, el más alto del mundo. Presta atención, a partir de ahora, a los innumerables huertos que alegran el valle. Aquí la cereza es el rey. Desde Rivière-sur-Tarn hasta Paulhe, atravesará un paisaje armoniosamente trabajado, en el corazón de los huertos que han dado fama al alto valle del Tarn. Y cuando los cerezos desaparecen del paisaje, es sólo para dar paso a los viñedos de las Côtes du Tarn que, siempre que pueden, ocupan las pendientes más pronunciadas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2017-11-08 par ADT Aveyron