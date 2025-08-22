Circuit de Planagrèze Caniac-du-Causse Lot
Circuit de Planagrèze Caniac-du-Causse Lot vendredi 1 mai 2026.
Circuit de Planagrèze
Circuit de Planagrèze 46240 Caniac-du-Causse Lot Occitanie
Durée : 105 Distance : 6300.0 Tarif :
Ce circuit familial dans le Parc naturel régional des Causses du Quercy permet la découverte des igues, ces gouffres creusés dans la roche calcaire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This family trail in the Parc naturel régional des Causses du Quercy allows you to discover the igues, chasms cut into the limestone rock
Deutsch :
Diese Familienroute im regionalen Naturpark Causses du Quercy ermöglicht die Entdeckung von Igues, den in den Kalksteinfelsen gegrabenen Abgründen
Italiano :
Questo percorso per famiglie nel Parco naturale regionale delle Causses du Quercy si snoda tra le igues, voragini scavate nella roccia calcarea
Español :
Este sendero familiar del Parque Natural Regional de Causses du Quercy recorre las igués, simas excavadas en la roca caliza
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot