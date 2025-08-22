Circuit de Planagrèze Caniac-du-Causse Lot

Circuit de Planagrèze

Circuit de Planagrèze 46240 Caniac-du-Causse Lot Occitanie

Durée : 105 Distance : 6300.0 Tarif :

Ce circuit familial dans le Parc naturel régional des Causses du Quercy permet la découverte des igues, ces gouffres creusés dans la roche calcaire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This family trail in the Parc naturel régional des Causses du Quercy allows you to discover the igues, chasms cut into the limestone rock

Deutsch :

Diese Familienroute im regionalen Naturpark Causses du Quercy ermöglicht die Entdeckung von Igues, den in den Kalksteinfelsen gegrabenen Abgründen

Italiano :

Questo percorso per famiglie nel Parco naturale regionale delle Causses du Quercy si snoda tra le igues, voragini scavate nella roccia calcarea

Español :

Este sendero familiar del Parque Natural Regional de Causses du Quercy recorre las igués, simas excavadas en la roca caliza

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot