Circuit de randonnée Boucle de la chapelle de Montbois Château-Chinon (Ville) Nièvre

Circuit de randonnée Boucle de la chapelle de Montbois Château-Chinon (Ville) Nièvre vendredi 1 août 2025.

Circuit de randonnée Boucle de la chapelle de Montbois A pieds Difficulté moyenne

Circuit de randonnée Boucle de la chapelle de Montbois Office de tourisme Morvan Sommets et Grands Lacs 58120 Château-Chinon (Ville) Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Votre parcours vous emmène à travers ville et campagne jusqu’à la chapelle de Montbois. Cette petite chapelle, construite en 1588 suite à une grande épidémie de peste, fut placée sous le patronat de Saint Roch, qui avait consacré sa vie à soigner les pestiférés.

Difficulté moyenne

https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 45 23 00 00

English :

Your route takes you through town and country to the Montbois chapel. This small chapel, built in 1588 following a major plague epidemic, was placed under the patronage of Saint Roch, who devoted his life to curing the plague-stricken.

Deutsch :

Ihr Weg führt Sie durch Stadt und Land bis zur Kapelle von Montbois. Diese kleine Kapelle wurde 1588 nach einer großen Pestepidemie errichtet und stand unter dem Patronat des Heiligen Rochus, der sein Leben der Pflege von Pestkranken gewidmet hatte.

Italiano :

Il percorso si snoda tra città e campagna fino alla cappella di Montbois. Questa piccola cappella, costruita nel 1588 in seguito a una grave epidemia di peste, fu posta sotto il patronato di San Rocco, che dedicò la sua vita a curare gli appestati.

Español :

La ruta le llevará por la ciudad y el campo hasta la capilla de Montbois. Esta pequeña capilla, construida en 1588 tras una gran epidemia de peste, fue puesta bajo la advocación de San Roque, que dedicó su vida a curar a las víctimas de la peste.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-19 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data