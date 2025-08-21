Circuit de Trail: Boucle n°2 de Chateau-Chinon Château-Chinon (Ville) Nièvre

Circuit de Trail: Boucle n°2 de Chateau-Chinon Trail Difficulté moyenne

Circuit de Trail: Boucle n°2 de Chateau-Chinon rue de Cortona Base sport nature 58120 Château-Chinon (Ville) Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 17000.0 Tarif :

Ce parcours de 17 km et près de 450m D+, vous em­mène sur les pentes de Château-Chinon, découvrir ou redécouvrir la situation de promontoire de la capitale morvandelle (D+ 530m).

Difficulté moyenne

https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 45 23 00 00

English :

This 17km route, with a D+ of almost 450m, takes you up the slopes of Château-Chinon to discover or rediscover the Morvan capital’s promontory-like setting (D+ 530m).

Deutsch :

Diese 17 km lange Strecke mit fast 450 m Höhenunterschied führt Sie über die Hänge von Château-Chinon, wo Sie die Vorgebirgslage der Hauptstadt der Morvandelle entdecken oder wiederentdecken können (Höhenunterschied 530 m).

Italiano :

Questo percorso di 17 km, con una salita di quasi 450 m, vi porta sulle pendici di Château-Chinon per scoprire o riscoprire la cornice del promontorio della capitale del Morvan (salita 530 m).

Español :

Esta ruta de 17 km, con un desnivel de casi 450 m, le llevará por las laderas de Château-Chinon para descubrir o redescubrir el entorno del promontorio de la capital de Morvan (530 m de desnivel).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data