Circuit de Trail: Boucle n°3 de Chateau-Chinon Château-Chinon (Ville) Nièvre

Circuit de Trail: Boucle n°3 de Chateau-Chinon Trail Difficile

Circuit de Trail: Boucle n°3 de Chateau-Chinon rue de Cortona Base sport nature 58120 Château-Chinon (Ville) Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 29000.0 Tarif :

Circuit long de près de 30 kilomètres, approchant les 900 m de D+ avec diverses ouvertures paysagères sur 3 vallées quasi parallèles l’Yonne la plus connue, le Tou­ron plus sauvage, plus escarpé avant un retour dans la vallée d’Yonne, précédant la montée au calvaire de Château-Chinon.

Difficile

https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 45 23 00 00

English :

An almost 30-kilometre circuit, approaching 900 m D+, with various views over 3 almost parallel valleys: the better-known Yonne, the wilder, steeper Touron before a return to the Yonne valley, preceding the ascent to the calvary at Château-Chinon.

Deutsch :

Eine fast 30 km lange Strecke mit 900 m Höhenunterschied und verschiedenen landschaftlichen Ausblicken auf drei fast parallele Täler: die Yonne, das bekannteste, den wilderen und steileren Touron, bevor es zurück ins Yonne-Tal geht und der Aufstieg zum Kalvarienberg von Château-Chinon folgt.

Italiano :

Il percorso è lungo quasi 30 chilometri, con una salita di quasi 900 metri, e si snoda in 3 valli quasi parallele: la più nota Yonne, la più selvaggia e ripida Touron, prima di ritornare nella valle della Yonne, per poi salire al Calvario di Château-Chinon.

Español :

El recorrido, de casi 30 kilómetros y casi 900 metros de desnivel, discurre por 3 valles casi paralelos: el más conocido del Yonne, el más agreste y escarpado del Touron, antes de volver al valle del Yonne y subir hasta el calvario de Château-Chinon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data