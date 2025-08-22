Circuit de randonnée Boucle du pont de Saulieu Dun-les-Places Nièvre

Circuit de randonnée Boucle du pont de Saulieu A pieds Facile

Dun-les-Places, village martyr de la Seconde Guerre mondiale, connut trois jours de terreur, du 26 au 28 juin 1944. Un monument est dédié aux 27 victimes de ces jours sombres et le mémorial de Dun relate ces évènements tragiques.

English :

Dun-les-Places, a martyred village during the Second World War, suffered three days of terror from June 26 to 28, 1944. A monument is dedicated to the 27 victims of those dark days, and the Dun memorial recounts those tragic events.

Deutsch :

Dun-les-Places, ein Märtyrerdorf des Zweiten Weltkriegs, erlebte vom 26. bis 28. Juni 1944 drei Tage des Terrors. Den 27 Opfern dieser dunklen Tage ist ein Denkmal gewidmet und die Gedenkstätte von Dun berichtet von diesen tragischen Ereignissen.

Italiano :

Dun-les-Places, villaggio martire della Seconda Guerra Mondiale, ha vissuto tre giorni di terrore tra il 26 e il 28 giugno 1944. Un monumento è dedicato alle 27 vittime di quei giorni bui e il memoriale di Dun racconta quei tragici eventi.

Español :

Dun-les-Places, pueblo mártir de la Segunda Guerra Mundial, sufrió tres días de terror entre el 26 y el 28 de junio de 1944. Un monumento está dedicado a las 27 víctimas de aquellos oscuros días y el memorial de Dun relata aquellos trágicos sucesos.

