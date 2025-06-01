Circuit de randonnée De la Loire à l’Authion Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Circuit de randonnée De la Loire à l’Authion
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit de randonnée De la Loire à l’Authion 49350 Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 13700.0 Tarif :
Il vous permet de découvrir le village natal d’Aristide du Petit Thouars et son patrimoine.
https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60
English :
It allows you to discover Aristide du Petit Thouars’ native village and its heritage.
Deutsch :
Er ermöglicht es Ihnen, das Geburtsdorf von Aristide du Petit Thouars und sein Kulturerbe zu entdecken.
Italiano :
Potrete scoprire il villaggio in cui è nato Aristide du Petit Thouars e il suo patrimonio.
Español :
Podrá descubrir el pueblo donde nació Aristide du Petit Thouars y su patrimonio.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime