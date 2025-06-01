Circuit de randonnée De la Loire à l’Authion Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Circuit de randonnée De la Loire à l'Authion 49350 Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Il vous permet de découvrir le village natal d’Aristide du Petit Thouars et son patrimoine.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

It allows you to discover Aristide du Petit Thouars’ native village and its heritage.

Deutsch :

Er ermöglicht es Ihnen, das Geburtsdorf von Aristide du Petit Thouars und sein Kulturerbe zu entdecken.

Italiano :

Potrete scoprire il villaggio in cui è nato Aristide du Petit Thouars e il suo patrimonio.

Español :

Podrá descubrir el pueblo donde nació Aristide du Petit Thouars y su patrimonio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime