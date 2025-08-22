Circuit Gravel N°7 Gennes Val de Loire Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Circuit Gravel N°7 Gennes Val de Loire

Circuit Gravel N°7 Gennes Val de Loire 49350 Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 30000.0 Tarif :

Offrant de jolis point de vue sur la Loire, ce parcours Gravel vous fait découvrir les dolmens, mégalithes et troglodytes.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

Offering lovely views over the Loire, this Gravel trail takes you on a tour of dolmens, megaliths and troglodytes.

Deutsch :

Dieser Gravel-Parcours bietet schöne Ausblicke auf die Loire und führt Sie zu Dolmen, Megalithen und Höhlenwohnungen.

Italiano :

Con una splendida vista sulla Loira, questo percorso di ghiaia vi porta alla scoperta di dolmen, megaliti e trogloditi.

Español :

Con hermosas vistas sobre el Loira, esta ruta de grava le lleva a recorrer dólmenes, megalitos y trogloditas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime