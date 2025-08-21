Circuit patrimoine L’Homme, une nature entre deux eaux Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Circuit patrimoine L’Homme, une nature entre deux eaux

Circuit patrimoine L’Homme, une nature entre deux eaux 49350 Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 4000.0 Tarif :

Rencontrez Rose, passionnée d’histoire et lavandière, pour une balade immersive au cœur de Gennes-val-de-Loire. Grâce à elle, découvrez tous les secrets de la région du Gennois !

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

Meet Rose, history buff and washerwoman, for an immersive stroll through the heart of Gennes-val-de-Loire. Thanks to her, discover all the secrets of the Gennois region!

Deutsch :

Treffen Sie Rose, eine Geschichtsliebhaberin und Waschfrau, auf einem immersiven Spaziergang durch das Herz von Gennes-val-de-Loire. Entdecken Sie mit ihrer Hilfe alle Geheimnisse der Region Gennesois!

Italiano :

Incontrate Rose, appassionata di storia e lavandaia, per una passeggiata coinvolgente nel cuore di Gennes-val-de-Loire. Vi farà scoprire tutti i segreti della regione del Gennois!

Español :

Conozca a Rose, lavandera y aficionada a la historia, en un paseo inmersivo por el corazón de Gennes-val-de-Loire. Le ayudará a descubrir todos los secretos de la región de Gennois

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-18 par Anjou tourime