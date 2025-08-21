Circuit VTT Gennes-Chênehutte Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Circuit VTT Gennes-Chênehutte

Circuit VTT Gennes-Chênehutte 49350 Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 31800.0 Tarif :

Au départ de Gennes, ce parcours vous emmène à travers de la réserve naturelle des étangs et boisements de Joreau et les petites cités de caractère de Chênehutte-Trèves-Cunault.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

Leaving from Gennes, this route takes you through the nature reserve of the Joreau ponds and woodlands and the small towns of Chênehutte-Trèves-Cunault.

Deutsch :

Von Gennes aus führt Sie dieser Weg durch das Naturschutzgebiet der Teiche und Aufforstungen von Joreau und die kleinen charaktervollen Städte Chênehutte-Trèves-Cunault.

Italiano :

Partendo da Gennes, questo itinerario attraversa la riserva naturale degli stagni e dei boschi di Joreau e le piccole città di carattere di Chênehutte-Trèves-Cunault.

Español :

Saliendo de Gennes, esta ruta le llevará a través de la reserva natural de los estanques y bosques de Joreau y las pequeñas ciudades de carácter de Chênehutte-Trèves-Cunault.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime