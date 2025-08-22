Circuit de randonnée De la Loire aux roches Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Circuit de randonnée De la Loire aux roches Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Circuit de randonnée De la Loire aux roches
Circuit de randonnée De la Loire aux roches 49350 Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 14300.0 Tarif :
Circuit de randonnée à travers bois et landes, au cœur d’un environnement préservé dans la réserve naturelle de Joreau.
https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60
English :
Hiking circuit through woods and moors, in the heart of a preserved environment in the nature reserve of Joreau.
Deutsch :
Rundwanderung durch Wälder und Heidegebiete, inmitten einer geschützten Umwelt im Naturschutzgebiet Joreau.
Italiano :
Un’escursione a piedi tra boschi e brughiere, nel cuore di un ambiente preservato nella riserva naturale di Joreau.
Español :
Un recorrido a pie por bosques y páramos, en el corazón de un entorno preservado en la reserva natural de Joreau.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime