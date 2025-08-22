Circuit de randonnée De la Loire aux roches Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Circuit de randonnée De la Loire aux roches

Circuit de randonnée De la Loire aux roches 49350 Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 14300.0 Tarif :

Circuit de randonnée à travers bois et landes, au cœur d’un environnement préservé dans la réserve naturelle de Joreau.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

Hiking circuit through woods and moors, in the heart of a preserved environment in the nature reserve of Joreau.

Deutsch :

Rundwanderung durch Wälder und Heidegebiete, inmitten einer geschützten Umwelt im Naturschutzgebiet Joreau.

Italiano :

Un’escursione a piedi tra boschi e brughiere, nel cuore di un ambiente preservato nella riserva naturale di Joreau.

Español :

Un recorrido a pie por bosques y páramos, en el corazón de un entorno preservado en la reserva natural de Joreau.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime