Circuit équestre Gennes-Chênehutte Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Circuit équestre Gennes-Chênehutte

Circuit équestre Gennes-Chênehutte 49350 Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 31800.0 Tarif :

A cheval, partez à la découverte de la réserve naturelle des étangs et boisements de Joreau ainsi les petites cités de caractère de Chênehutte-Trèves-Cunault.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

On horseback, discover the nature reserve of the Joreau ponds and woodlands, as well as the small character towns of Chênehutte-Trèves-Cunault.

Deutsch :

Entdecken Sie zu Pferd das Naturschutzgebiet der Teiche und Wälder von Joreau sowie die kleinen charaktervollen Städte Chênehutte-Trèves-Cunault.

Italiano :

A cavallo, scoprite la riserva naturale degli stagni e dei boschi di Joreau e le piccole città di carattere di Chênehutte-Trèves-Cunault.

Español :

A caballo, descubra la reserva natural de los estanques y bosques de Joreau y los pueblecitos de carácter de Chênehutte-Trèves-Cunault.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime