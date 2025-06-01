Circuit de randonnée De Loire en forêt Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Durée : Distance : 7100.0 Tarif :

Circuit vallonné offrant des paysages en bord de Loire et en forêt.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

An undulating circuit offering landscapes on the banks of the Loire and in the forest.

Deutsch :

Hügelige Strecke, die Landschaften am Ufer der Loire und im Wald bietet.

Italiano :

Un percorso ondulato con paesaggi lungo la Loira e nella foresta.

Español :

Una ruta ondulada con paisajes a lo largo del Loira y en el bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime