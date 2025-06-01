Circuit de randonnée Le chemin des vieilles pierres Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Circuit de randonnée Le chemin des vieilles pierres Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire vendredi 1 août 2025.
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit de randonnée Le chemin des vieilles pierres 49350 Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire
Distance : 14800.0
Parcours champêtre, vallonné et en sous-bois.
https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60
English :
A hilly, undergrowth course in the countryside.
Deutsch :
Ländliche, hügelige Strecke durch Unterholz.
Italiano :
Un percorso collinare e sottobosco attraverso la campagna.
Español :
Una ruta montañosa y llena de maleza por el campo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime