Circuit de randonnée Le chemin des vieilles pierres Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Circuit de randonnée Le chemin des vieilles pierres

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit de randonnée Le chemin des vieilles pierres 49350 Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 14800.0 Tarif :

Parcours champêtre, vallonné et en sous-bois.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

A hilly, undergrowth course in the countryside.

Deutsch :

Ländliche, hügelige Strecke durch Unterholz.

Italiano :

Un percorso collinare e sottobosco attraverso la campagna.

Español :

Una ruta montañosa y llena de maleza por el campo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime