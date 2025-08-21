Circuit de randonnée Perspective de Loire Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Circuit de randonnée Perspective de Loire

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit de randonnée Perspective de Loire 49350 Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 7900.0 Tarif :

Dominé par son église romane, ancien prieuré bénédictin, le village de Cunault était un lieu de pèlerinage et de foires de grandes renommées au Moyen-Âge et jusqu’à la fin du XIXe siècle, un important port de Loire spécialisé dans l’expédition du tuffeau.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

Dominated by its Romanesque church, a former Benedictine priory, the village of Cunault was a place of pilgrimage and fairs of great renown in the Middle Ages, and until the end of the 19th century, an important Loire port specializing in the shipment of tufa stone.

Deutsch :

Das Dorf Cunault, das von seiner romanischen Kirche, einem ehemaligen Benediktinerpriorat, dominiert wird, war im Mittelalter ein Wallfahrtsort und ein Ort, an dem berühmte Messen stattfanden.

Italiano :

Dominato dalla sua chiesa romanica, ex priorato benedettino, il villaggio di Cunault è stato un luogo di pellegrinaggio e fiere di grande fama nel Medioevo e, fino alla fine del XIX secolo, un importante porto della Loira specializzato nella spedizione di tufo.

Español :

Dominado por su iglesia románica, antiguo priorato benedictino, el pueblo de Cunault fue un lugar de peregrinación y ferias de gran renombre en la Edad Media y, hasta finales del siglo XIX, un importante puerto del Loira especializado en el transporte de piedra de toba.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime