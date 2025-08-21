Circuit de randonnée Sur les traces de Robrica Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Circuit de randonnée Sur les traces de Robrica
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit de randonnée Sur les traces de Robrica 49350 Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire
Distance : 8300.0
Circuit vallonné et boisé permettant de découvrir des vestiges archéologiques.
https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60
English :
A hilly, wooded trail to discover archaeological remains.
Deutsch :
Ein hügeliger, bewaldeter Rundweg, auf dem man archäologische Überreste entdecken kann.
Italiano :
Un percorso collinare e boscoso che attraversa i resti archeologici.
Español :
Una ruta montañosa y boscosa a través de restos arqueológicos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime