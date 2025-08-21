Circuit de randonnée Sur les traces de Robrica Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Circuit de randonnée Sur les traces de Robrica

Circuit vallonné et boisé permettant de découvrir des vestiges archéologiques.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

A hilly, wooded trail to discover archaeological remains.

Deutsch :

Ein hügeliger, bewaldeter Rundweg, auf dem man archäologische Überreste entdecken kann.

Italiano :

Un percorso collinare e boscoso che attraversa i resti archeologici.

Español :

Una ruta montañosa y boscosa a través de restos arqueológicos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime