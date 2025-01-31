Circuit de randonnée Tour du lac des Settons Montsauche-les-Settons Nièvre

Le Tour du Lac des Settons est une magnifique boucle de 14 km au cœur du Morvan, idéale pour randonneurs, vététistes et familles. Entre forêts, plages et passerelles, le sentier offre des panoramas superbes sur le lac et permet d’observer une faune variée. Le barrage du XIXe siècle et les activités nautiques ajoutent à son attrait. Facile d’accès et praticable toute l’année, ce circuit est une invitation à la détente et à la découverte d’un cadre naturel préservé.

The Tour du Lac des Settons is a magnificent 14 km loop in the heart of the Morvan, ideal for hikers, mountain bikers and families. Between forests, beaches and footbridges, the trail offers superb panoramas of the lake and the opportunity to observe a variety of wildlife. The 19th-century dam and water sports activities add to its appeal. Easy to access and accessible all year round, this trail is an invitation to relax and discover an unspoilt natural setting.

Die Tour du Lac des Settons ist ein wunderschöner 14 km langer Rundweg im Herzen des Morvan, der sich ideal für Wanderer, Mountainbiker und Familien eignet. Zwischen Wäldern, Stränden und Stegen bietet der Weg herrliche Panoramablicke auf den See und die Möglichkeit, eine vielfältige Tierwelt zu beobachten. Die Staumauer aus dem 19. Jahrhundert und die Wassersportaktivitäten tragen zu seiner Attraktivität bei. Jahrhundert. Dieser leicht zugängliche und ganzjährig begehbare Rundweg ist eine Einladung zur Entspannung und zur Entdeckung einer geschützten Naturlandschaft.

Il Tour du Lac des Settons è un magnifico percorso ad anello di 14 km nel cuore del Morvan, ideale per escursionisti, appassionati di mountain bike e famiglie. Tra foreste, spiagge e passerelle, il percorso offre superbe viste panoramiche sul lago e la possibilità di osservare una varietà di animali selvatici. La diga del XIX secolo e le attività sportive acquatiche ne accrescono il fascino. Facile da raggiungere e accessibile tutto l’anno, questo sentiero invita a rilassarsi e a scoprire un ambiente naturale incontaminato.

El Tour du Lac des Settons es un magnífico sendero circular de 14 km en el corazón del Morvan, ideal para senderistas, ciclistas de montaña y familias. Entre bosques, playas y pasarelas, el sendero ofrece magníficas vistas panorámicas del lago y la oportunidad de observar una variada fauna. La presa del siglo XIX y las actividades náuticas contribuyen a su atractivo. De fácil acceso y accesible todo el año, este sendero invita a relajarse y a descubrir un entorno natural intacto.

