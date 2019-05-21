Circuit de Rodez Rodez Aveyron
vendredi 1 août 2025.
Circuit de Rodez
Circuit de Rodez 12000 Rodez Aveyron Occitanie
Entre Rodez et Espalion, le Causse Comtal étend à l’infini ses vastes solitudes, domaine de genévriers et de petits chênes tortueux.
English :
Between Rodez and Espalion, the Causse Comtal extends its vast solitudes to infinity, a domain of junipers and small tortuous oaks.
Deutsch :
Zwischen Rodez und Espalion erstreckt sich das Causse Comtal endlos über seine weiten Einöden, ein Gebiet, das von Wacholderbäumen und kleinen, gewundenen Eichen bewachsen ist.
Italiano :
Tra Rodez ed Espalion, la Causse Comtal si estende nelle sue vaste solitudini, un dominio di ginepri e piccole querce tortuose.
Español :
Entre Rodez y Espalion, el Causse Comtal extiende sus vastas soledades, un dominio de enebros y pequeños robles tortuosos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2019-05-21 par ADT Aveyron