Circuit de Rodez Rodez Aveyron

Entre Rodez et Espalion, le Causse Comtal étend à l’infini ses vastes solitudes, domaine de genévriers et de petits chênes tortueux.

Between Rodez and Espalion, the Causse Comtal extends its vast solitudes to infinity, a domain of junipers and small tortuous oaks.

Zwischen Rodez und Espalion erstreckt sich das Causse Comtal endlos über seine weiten Einöden, ein Gebiet, das von Wacholderbäumen und kleinen, gewundenen Eichen bewachsen ist.

Tra Rodez ed Espalion, la Causse Comtal si estende nelle sue vaste solitudini, un dominio di ginepri e piccole querce tortuose.

Entre Rodez y Espalion, el Causse Comtal extiende sus vastas soledades, un dominio de enebros y pequeños robles tortuosos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2019-05-21 par ADT Aveyron