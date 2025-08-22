Circuit de Roquefort Millau Aveyron

Circuit de Roquefort

Prenez la route et laissez-vous conduire au cœur d’une nature généreuse, la douceur d’une vallée tranquille que vous quitterez pour toucher du doigt la rudesse des falaises du Larzac. Ici, les hommes ont su tirer partie de la nature. L’eau de la vallée comme force motrice, les témoins sont toujours là une filature à Lapeyre, une centrale pionnière en hydro-électricité à Saint-Félix. Et puis, l’utilisation des espaces terre nourricière des brebis qui donnent leur lait pour le légendaire Roquefort. Et enfin les richesses de la terre qui se dévoilent dans des bijoux d’architecture fermes et villages fortifiés de Mascourbe, Massergue, Saint-Jean-d’Alcas. Une halte s’impose au col des Aiguières, là, les contres forts du Larzac se déroulent à l’infini devant vos yeux et derrière ce col, l’univers mystérieux du précieux fromage, les caves d’affinage de Roquefort. Toute l’année, les producteurs vous font partager leur savoir faire qui s’appuie sur des méthodes ancestrales. Encore un petit effort pour rejoindre Saint-Affrique par le causse de Tiergue. Le curieux pourra entrevoir les buissières fréquentées par les troupeaux de brebis, qui sait ? Il faudra peut-être arrêter votre envolée pour laisser passer ce long défilé blanc… Qu’importe ? Nous vivons ici au rythme de la nature.

English :

Take the road and let yourself be led into the heart of a generous nature, the softness of a quiet valley that you will leave to touch the harshness of the Larzac cliffs. Here, men have known how to take advantage of nature. The water of the valley as a driving force, the witnesses are always there: a spinning mill in Lapeyre, a pioneering hydroelectric power station in Saint-Félix. And then, the use of space: the land that feeds the sheep that give their milk for the legendary Roquefort. And finally, the riches of the land which are revealed in architectural jewels: farms and fortified villages of Mascourbe, Massergue, Saint-Jean-d’Alcas. A stop at the Col des Aiguières is a must, where the fortified counters of Larzac unfold endlessly before your eyes and behind this pass, the mysterious world of the precious cheese, the Roquefort ripening cellars. All year round, the producers share with you their know-how based on ancestral methods. Another small effort to reach Saint-Affrique via the Causse de Tiergue. The curious may catch a glimpse of the boxwoods frequented by flocks of sheep, who knows? You may have to stop your flight to let this long white parade go by… What does it matter? We live here at the rhythm of nature.

Deutsch :

Nehmen Sie die Straße und lassen Sie sich in das Herz einer großzügigen Natur führen, die Sanftheit eines ruhigen Tals, das Sie verlassen, um die Rauheit der Klippen von Larzac mit dem Finger zu berühren. Hier haben es die Menschen verstanden, sich die Natur zunutze zu machen. Das Wasser des Tals als treibende Kraft, die Zeugen sind noch da: eine Spinnerei in Lapeyre, ein Pionierkraftwerk für Wasserkraft in Saint-Félix. Und dann die Nutzung der Flächen: Nährboden für die Schafe, die ihre Milch für den legendären Roquefort geben. Und schließlich der Reichtum der Erde, der sich in architektonischen Juwelen offenbart: Bauernhöfe und befestigte Dörfer wie Mascourbe, Massergue, Saint-Jean-d’Alcas. Am Col des Aiguières sollten Sie unbedingt einen Halt einlegen, denn hier entfalten sich die Kontraste des Larzac endlos vor Ihren Augen und hinter diesem Pass liegt die geheimnisvolle Welt des kostbaren Käses, die Reifekeller von Roquefort. Das ganze Jahr über lassen Sie die Erzeuger an ihrem Know-how teilhaben, das auf althergebrachten Methoden beruht. Noch eine kleine Anstrengung, um über die Causse de Tiergue nach Saint-Affrique zu gelangen. Wer neugierig ist, kann einen Blick auf die von Schafherden besuchten Buchsbäume erhaschen, wer weiß? Vielleicht müssen Sie Ihren Flug unterbrechen, um diese lange weiße Parade vorbeiziehen zu lassen… Was soll’s? Wir leben hier im Rhythmus der Natur.

Italiano :

Prendete la strada e lasciatevi condurre nel cuore di una natura generosa, nella morbidezza di una valle tranquilla che lascerete per toccare l’asprezza delle falesie del Larzac. Qui gli uomini hanno saputo sfruttare la natura. L’acqua della valle come forza motrice, le testimonianze sono ancora lì: una filanda a Lapeyre, una pionieristica centrale idroelettrica a Saint-Félix. E poi, l’uso dello spazio: la terra che nutre le pecore che danno il loro latte per il leggendario formaggio Roquefort. Infine, le ricchezze del territorio si rivelano nei gioielli architettonici: le fattorie e i villaggi fortificati di Mascourbe, Massergue, Saint-Jean-d’Alcas. È d’obbligo una sosta al colle di Aiguières, dove i fondali del Larzac si dispiegano all’infinito davanti ai vostri occhi e, dietro questo colle, il misterioso mondo del prezioso formaggio, le cantine di stagionatura del Roquefort. Durante tutto l’anno, i produttori condivideranno con voi il loro know-how basato su metodi ancestrali. Un po’ più di fatica per raggiungere Saint-Affrique dalla causse de Tiergue. I curiosi possono intravedere i cespugli frequentati da greggi di pecore, chissà? Potreste dover fermare il vostro volo per lasciar passare questo lungo corteo bianco? Che importanza ha? Qui viviamo al ritmo della natura.

Español :

Tome la carretera y déjese llevar al corazón de una naturaleza generosa, a la suavidad de un valle tranquilo que abandonará para tocar la dureza de los acantilados del Larzac. Aquí, la gente ha sabido aprovechar la naturaleza. El agua del valle como fuerza motriz, los testigos siguen ahí: una hilandería en Lapeyre, una central hidroeléctrica pionera en Saint-Félix. Y luego, el uso del espacio: la tierra que alimenta a las ovejas que dan su leche para el legendario queso de Roquefort. Y por último, la riqueza de la tierra se revela en las joyas arquitectónicas: granjas y pueblos fortificados de Mascourbe, Massergue, Saint-Jean-d’Alcas. Una parada en el puerto de Aiguières es imprescindible, allí los fondos del Larzac se despliegan sin cesar ante sus ojos y detrás de este puerto, el misterioso mundo del preciado queso, las bodegas de maduración del Roquefort. Durante todo el año, los productores compartirán con usted su saber hacer basado en métodos ancestrales. Un poco más de esfuerzo para llegar a Saint-Affrique por la causse de Tiergue. Los curiosos pueden vislumbrar los arbustos que frecuentan los rebaños de ovejas, ¿quién sabe? Es posible que tenga que detener su vuelo para dejar pasar este largo desfile blanco.. ¿Qué importa? Vivimos aquí al ritmo de la naturaleza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2017-11-08 par ADT Aveyron