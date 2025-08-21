Circuit de Saint-Martin-du-Bois Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Circuit de Saint-Martin-du-Bois Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Circuit de Saint-Martin-du-Bois
Circuit de Saint-Martin-du-Bois 49500 Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 7500.0 Tarif :
Découvrez les paysages valonnés de l’Anjou bleu grâce à ce circuit au départ de Saint-Martin-du-Bois.
https://www.tourisme-anjoubleu.com/ +33 2 41 92 86 83
English :
Discover the valleys of the Anjou bleu thanks to this circuit starting from Saint-Martin-du-Bois.
Deutsch :
Entdecken Sie die valonischen Landschaften des blauen Anjou auf dieser Tour ab Saint-Martin-du-Bois.
Italiano :
Scoprite le valli dell’Anjou Bleu con questo tour che parte da Saint-Martin-du-Bois.
Español :
Descubra los valles del Anjou Bleu en esta excursión con salida de Saint-Martin-du-Bois.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-22 par Anjou tourime