Circuit de Tarilly Le Controis-en-Sologne Loir-et-Cher

Circuit de Tarilly A pieds

Circuit de Tarilly Fougères-sur-Bièvre 41120 Le Controis-en-Sologne Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 9000.0 Tarif :

Situé au coeur des châteaux de la Loire, la commune de Fougères-sur-Bièvre vous permettra d’allier découverte de son patrimoine historique, architectural (château, église, lavoir) et naturel grâce à ses nombreux chemins communaux, ses richesses viticoles et ses paysages variés.

English :

Located in the heart of the Loire Valley castles, the town of Fougères-sur-Bièvre will allow you to combine the discovery of its historical, architectural (castle, church, wash house) and natural heritage thanks to its many municipal paths, its wine wealth and its varied landscapes.

Deutsch :

Die Gemeinde Fougères-sur-Bièvre liegt im Herzen der Loire-Schlösser und bietet Ihnen die Möglichkeit, die Entdeckung ihres historischen, architektonischen (Schloss, Kirche, Waschhaus) und natürlichen Erbes dank ihrer zahlreichen Gemeindewege, ihres Weinreichtums und ihrer abwechslungsreichen Landsc

Italiano :

Situato nel cuore dei castelli della Loira, il comune di Fougères-sur-Bièvre vi permetterà di combinare la scoperta del suo patrimonio storico, architettonico (castello, chiesa, lavatoio) e naturale grazie ai suoi numerosi sentieri comunali, alle sue ricchezze viticole e ai suoi paesaggi variegati.

Español :

Situado en el corazón de los castillos del Loira, el municipio de Fougères-sur-Bièvre le permitirá combinar el descubrimiento de su patrimonio histórico, arquitectónico (castillo, iglesia, lavadero) y natural gracias a sus numerosos caminos comunales, sus riquezas vitícolas y sus variados paisajes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-28 par SIT Centre-Val de Loire