En passant par la Boudinière Le Controis-en-Sologne Loir-et-Cher

En passant par la Boudinière Contres 41120 Le Controis-en-Sologne Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 11400.0 Tarif :

Entre Loire et Cher, la commune déléguée de Contres vous donne rendez-vous pour cette randonnée sur ses petits chemins de Sologne, territoire d’exception pour la richesse de son patrimoine naturel et la diversité de sa faune et de sa flore.

English :

Between the Loire and the Cher, the delegated commune of Contres invites you to join us for this hike on the small paths of Sologne, an exceptional territory for the richness of its natural heritage and the diversity of its fauna and flora.

Deutsch :

Zwischen Loire und Cher lädt Sie die delegierte Gemeinde Contres zu dieser Wanderung auf ihren kleinen Wegen durch die Sologne ein. Dieses Gebiet ist aufgrund seines reichen Naturerbes und der Vielfalt seiner Fauna und Flora außergewöhnlich.

Italiano :

Tra la Loira e lo Cher, il comune di Contres vi invita a partecipare a questa escursione lungo i piccoli sentieri della Sologne, un territorio eccezionale per la ricchezza del suo patrimonio naturale e la diversità della sua fauna e flora.

Español :

Entre el Loira y el Cher, el municipio de Contres le invita a participar en esta excursión por los pequeños senderos de la Sologne, un territorio excepcional por la riqueza de su patrimonio natural y la diversidad de su fauna y flora.

