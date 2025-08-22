Circuit du plan d’eau Le Controis-en-Sologne Loir-et-Cher
Circuit du plan d’eau Le Controis-en-Sologne Loir-et-Cher vendredi 1 mai 2026.
Circuit du plan d’eau A pieds
Circuit du plan d’eau Thenay 41700 Le Controis-en-Sologne Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Durée : 120 Distance : 8000.0 Tarif :
Entre Sologne et Touraine, la commune déléguée de Thenay (Le Controis-en-Sologne) vous donne rendez-vous pour cette boucle de 8 kms au départ de l’étang municipal du Roger.
Traversé par le Beugnon et situé sur un plateau, ce territoire du Val de Cher Controis dévoile son patrimoine paysager.
https://www.sudvaldeloire.fr/ +33 2 54 75 22 85
English :
Between Sologne and Touraine, the delegated municipality of Thenay (Le Controis-en-Sologne) invites you to this 8 km loop starting from the municipal pond of Roger.
Crossed by the Beugnon and located on a plateau, this territory of the Val de Cher Controis reveals its landscape heritage.
Deutsch :
Zwischen Sologne und Touraine lädt Sie die delegierte Gemeinde Thenay (Le Controis-en-Sologne) zu diesem 8 km langen Rundweg ein, der am Étang municipal du Roger beginnt.
Dieses Gebiet des Val de Cher Controis , das vom Fluss Beugnon durchquert wird und auf einem Plateau liegt, enthüllt sein lands
Italiano :
Tra la Sologne e la Touraine, il comune delegato di Thenay (Le Controis-en-Sologne) vi invita a percorrere questo anello di 8 km con partenza dal laghetto comunale di Roger.
Attraversato dal Beugnon e situato su un altopiano, questo territorio della Val de Cher Controis rivela il suo patrimonio p
Español :
Entre Sologne y Touraine, el municipio delegado de Thenay (Le Controis-en-Sologne) le invita a participar en este bucle de 8 km que parte del estanque municipal de Roger.
Atravesado por el Beugnon y situado en una meseta, este territorio del Val de Cher Controis revela su patrimonio paisajístico.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-28 par SIT Centre-Val de Loire