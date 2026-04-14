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Randonnée cyclotouriste : promenade cyclotouristique en sologne, STADE, LE CONTROIS-EN-SOLOGNE

Randonnée cyclotouriste : promenade cyclotouristique en sologne, STADE, LE CONTROIS-EN-SOLOGNE

Randonnée cyclotouriste : promenade cyclotouristique en sologne, STADE, LE CONTROIS-EN-SOLOGNE samedi 9 mai 2026.

Lieu : STADE

Adresse : IMPASSE DU STADE HENRI CHARTIER

Ville : 41700 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE

Département : Loir-et-Cher

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif : Gratuit

Randonnée cyclotouriste : promenade cyclotouristique en sologne Samedi 9 mai, 08h00 STADE Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T08:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T08:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/127144

STADE IMPASSE DU STADE HENRI CHARTIER LE CONTROIS-EN-SOLOGNE 41700 Contres Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « dominiqueberthin41@gmail.com »}] [{« link »: « https://veloenfrance.fr/randonnee/127144 »}]
Organisation : CLUB CYCLO CONTROIS Mai à vélo

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