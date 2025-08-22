Circuit de Trail Boucle n°1 de Chateau-Chinon Château-Chinon (Ville) Nièvre

Circuit de Trail Boucle n°1 de Chateau-Chinon Trail Facile

Circuit de Trail Boucle n°1 de Chateau-Chinon rue de Cortona Base sport nature 58120 Château-Chinon (Ville) Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

L’arène ce résidu granitique-, vous allez évoluer dessus notamment dans la première partie de cette virée courte et ludique lorsque vous serez sur le flanc de l’une des plus remarquables cuvettes granitiques de France, connue de tous les géomorphologues la cuvette de Saint Hilaire en Mor­van.

English :

The arena this granite residue is what you’ll be working on in the first part of this short, fun tour, when you’ll be on the flank of one of France’s most remarkable granite basins, known to all geomorphologists: the Saint Hilaire en Morvan basin.

Deutsch :

Im ersten Teil dieses kurzen und unterhaltsamen Ausflugs werden Sie sich auf der Arena bewegen, wenn Sie sich an der Flanke eines der bemerkenswertesten Granitbecken Frankreichs befinden, das allen Geomorphologen bekannt ist: dem Becken von Saint Hilaire en Morvan.

Italiano :

L’arena questo residuo di granito è il luogo in cui vi muoverete, soprattutto nella prima parte di questo breve e divertente giro, quando sarete sul fianco di uno dei bacini granitici più notevoli di Francia, noto a tutti i geomorfologi: il bacino di Saint Hilaire nel Morvan.

Español :

La arena -este residuo de granito- es por donde te moverás, sobre todo en la primera parte de este corto y divertido recorrido, cuando te encuentres en la ladera de una de las cuencas graníticas más notables de Francia, conocida por todos los geomorfólogos: la cuenca de Saint Hilaire, en Morvan.

