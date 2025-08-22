Circuit de Trotte-Renard Touvre Charente

Circuit de Trotte-Renard

Circuit de Trotte-Renard Parking de la Mairie 16600 Touvre Charente Nouvelle-Aquitaine

C’est du haut des collines qui l’entourent que vous découvrirez le village de Touvre et l’église Sainte-Marie-Madeleine telle une sentinelle aux pieds de laquelle jaillissent les sources de la rivière éponyme.

English :

From the top of the surrounding hills, you’ll discover the village of Touvre and the church of Sainte-Marie-Madeleine, like a sentinel at the foot of which gush the springs of the eponymous river.

Deutsch :

Von den umliegenden Hügeln aus können Sie das Dorf Touvre und die Kirche Sainte-Marie-Madeleine entdecken, die wie ein Wächter am Fuße des gleichnamigen Flusses steht.

Italiano :

Dall’alto delle colline circostanti, si può vedere il villaggio di Touvre e la chiesa di Sainte-Marie-Madeleine, una sentinella ai cui piedi sgorga la sorgente dell’omonimo fiume.

Español :

Desde lo alto de las colinas circundantes, se divisa el pueblo de Touvre y la iglesia de Sainte-Marie-Madeleine, centinela a cuyos pies brota el nacimiento del río del mismo nombre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-18 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme