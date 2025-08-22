Tour de Garat Touvre Charente

Tour de Garat

Tour de Garat Parking de la Mairie 16600 Touvre Charente Nouvelle-Aquitaine

Au départ de Touvre, ce circuit vous réserve de belles découvertes du patrimoine, tels l’ermitage de Bragette, les châteaux de Dirac et de la Tranchade et de nombreux lavoirs dans un cadre naturel préservé.

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

Departing from Touvre, this tour offers a wealth of heritage attractions, including the Bragette hermitage, the Dirac and Tranchade castles and numerous wash-houses in an unspoilt natural setting.

Deutsch :

Diese Route beginnt in Touvre und bietet Ihnen schöne Entdeckungen des Kulturerbes, wie die Einsiedelei von Bragette, die Schlösser von Dirac und Tranchade und zahlreiche Waschplätze in einer geschützten Naturlandschaft.

Italiano :

Partendo da Touvre, questo itinerario offre una ricchezza di siti del patrimonio da scoprire, tra cui l’eremo di Bragette, i castelli di Dirac e Tranchade e numerosi lavatoi in un ambiente naturale incontaminato.

Español :

Partiendo de Touvre, esta ruta ofrece una gran cantidad de lugares patrimoniales por descubrir, como la ermita de Bragette, los castillos de Dirac y Tranchade y numerosos lavaderos en un entorno natural intacto.

