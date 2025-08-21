Sentier des sources de la Touvre Touvre Charente
Le site des sources de la Touvre présente un grand intérêt paysager, historique et écologique unique sur le GrandAngoulême.
English :
The site of the sources of the Touvre is of great landscape, historical and ecological interest, unique in the Greater Angoulême area.
Deutsch :
Das Gebiet der Quellen des Flusses Touvre ist von großem landschaftlichen, historischen und ökologischen Interesse, das im GrandAngoulême einzigartig ist.
Italiano :
Il sito delle fonti della Touvre è di grande interesse paesaggistico, storico ed ecologico, unico nell’area della Grande Angoulême.
Español :
El emplazamiento de las fuentes de la Touvre tiene un gran interés paisajístico, histórico y ecológico, único en la zona de la Gran Angulema.
