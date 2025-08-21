Sentier des sources de la Touvre Touvre Charente

Sentier des sources de la Touvre

Sentier des sources de la Touvre Parking des sources 16600 Touvre Charente Nouvelle-Aquitaine

Le site des sources de la Touvre présente un grand intérêt paysager, historique et écologique unique sur le GrandAngoulême.

English :

The site of the sources of the Touvre is of great landscape, historical and ecological interest, unique in the Greater Angoulême area.

Deutsch :

Das Gebiet der Quellen des Flusses Touvre ist von großem landschaftlichen, historischen und ökologischen Interesse, das im GrandAngoulême einzigartig ist.

Italiano :

Il sito delle fonti della Touvre è di grande interesse paesaggistico, storico ed ecologico, unico nell’area della Grande Angoulême.

Español :

El emplazamiento de las fuentes de la Touvre tiene un gran interés paisajístico, histórico y ecológico, único en la zona de la Gran Angulema.

