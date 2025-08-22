Circuit de VTT Boucle n°11 de Chateau-Chinon Château-Chinon (Ville) Nièvre

Circuit de VTT Boucle n°11 de Chateau-Chinon En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Circuit de VTT Boucle n°11 de Chateau-Chinon rue de Cortona Base sport nature 58120 Château-Chinon (Ville) Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 19000.0 Tarif :

Château-Chinon, niché au cœur du Parc naturel régional du Morvan, est une destination de choix pour les amateurs de VTT en quête d’aventures et de sensations fortes. Avec ses sentiers serpentant à travers les collines boisées, ses chemins escarpés et ses panoramas à couper le souffle, cette région offre un terrain de jeu idéal pour les passionnés de deux roues tout-terrain.

https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 45 23 00 00

English :

Château-Chinon, nestled in the heart of the Morvan Regional Nature Park, is a prime destination for mountain bikers in search of adventure and thrills. With trails winding through wooded hills, steep paths and breathtaking panoramas, this region offers an ideal playground for off-road enthusiasts.

Deutsch :

Château-Chinon liegt im Herzen des regionalen Naturparks Morvan und ist ein beliebtes Ziel für Mountainbike-Fans, die auf der Suche nach Abenteuern und Nervenkitzel sind. Mit seinen Wegen, die sich durch bewaldete Hügel schlängeln, steilen Pfaden und atemberaubenden Panoramen bietet diese Region einen idealen Spielplatz für Liebhaber von geländegängigen Zweirädern.

Italiano :

Château-Chinon, immerso nel cuore del Parco Naturale Regionale del Morvan, è una destinazione privilegiata per gli amanti della mountain bike in cerca di avventure ed emozioni. Con percorsi che si snodano tra colline boscose, sentieri scoscesi e panorami mozzafiato, questa regione offre un parco giochi ideale per gli amanti della bicicletta fuoristrada.

Español :

Château-Chinon, enclavado en el corazón del Parque Natural Regional de Morvan, es un destino privilegiado para los ciclistas de montaña en busca de aventuras y emociones fuertes. Con senderos que serpentean por colinas boscosas, caminos escarpados y panoramas impresionantes, esta región ofrece un terreno de juego ideal para los entusiastas del ciclismo todoterreno.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data