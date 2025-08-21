Circuit de VTT Boucle n°2 de Saint-Agnan Saint-Agnan Nièvre

Circuit de VTT Boucle n°2 de Saint-Agnan En VTT assistance électrique Facile

Circuit de VTT Boucle n°2 de Saint-Agnan Place de l’église 58230 Saint-Agnan Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Saint-Agnan, situé au cœur du Parc naturel régional du Morvan, est une destination prisée par les amateurs de VTT en quête de découvertes et d’aventures. Avec ses sentiers traversant une nature préservée et ses paysages enchanteurs, cette région offre un terrain de jeu idéal pour les passionnés de deux roues tout-terrain.

https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 45 23 00 00

English :

Saint-Agnan, in the heart of the Morvan Regional Nature Park, is a popular destination for mountain bikers in search of discovery and adventure. With its trails through unspoilt countryside and enchanting landscapes, this region offers an ideal playground for off-road biking enthusiasts.

Deutsch :

Saint-Agnan liegt im Herzen des regionalen Naturparks Morvan und ist ein beliebtes Ziel für Mountainbike-Fans, die auf der Suche nach Entdeckungen und Abenteuern sind. Mit ihren Wegen durch unberührte Natur und bezaubernde Landschaften bietet diese Region einen idealen Spielplatz für Liebhaber von geländegängigen Zweirädern.

Italiano :

Saint-Agnan, nel cuore del Parco Naturale Regionale del Morvan, è una destinazione popolare per gli appassionati di mountain bike in cerca di scoperta e avventura. Con i suoi sentieri che attraversano campagne incontaminate e paesaggi incantevoli, questa regione offre un terreno di gioco ideale per gli amanti del fuoristrada.

Español :

Saint-Agnan, en el corazón del Parque Natural Regional de Morvan, es un destino popular para los ciclistas de montaña en busca de descubrimientos y aventuras. Con sus senderos que atraviesan paisajes vírgenes y encantadores, esta región ofrece un terreno de juego ideal para los entusiastas del ciclismo todoterreno.

