Randonnée équestre au coeur du Morvan Route du Bois du Loup Saint-Agnan

Randonnée équestre au coeur du Morvan

Route du Bois du Loup Domaine du bois du loup Saint-Agnan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 17:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Rassemblement convivial regroupant pendant trois jours, cavaliers et meneurs d’attelage venus de toute la région pour parcourir et profiter des chemins nivernais. Au programme des randonnées, des soirées dansantes, des spectacles équestres le samedi soir. Mise en valeur des produits et savoir-faire locaux, des temps de partage et moments festifs. .

Route du Bois du Loup Domaine du bois du loup Saint-Agnan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 20 07 99 contact@equitation-bfc.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée équestre au coeur du Morvan

L’événement Randonnée équestre au coeur du Morvan Saint-Agnan a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs