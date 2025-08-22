Circuit de VTT Boucle n°3 de Saint-Brisson Saint-Agnan Nièvre

Circuit de VTT Boucle n°3 de Saint-Brisson En VTT assistance électrique Difficile

Circuit de VTT Boucle n°3 de Saint-Brisson Place du village 58230 Saint-Agnan Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 19000.0

Saint-Brisson, charmante commune située au cœur du Parc naturel régional du Morvan, est une destination prisée des amateurs de VTT à la recherche d’aventures et de sensations fortes. Nichée entre collines verdoyantes et paysages préservés, cette région offre un terrain de jeu idéal pour les passionnés de deux roues tout-terrain.

https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 45 23 00 00

English :

Saint-Brisson, a charming commune in the heart of the Morvan Regional Nature Park, is a popular destination for mountain bikers in search of adventure and thrills. Nestled between rolling green hills and unspoilt landscapes, this region offers an ideal playground for off-road enthusiasts.

Deutsch :

Saint-Brisson, eine charmante Gemeinde im Herzen des regionalen Naturparks Morvan, ist ein beliebtes Ziel für Mountainbike-Fans, die auf der Suche nach Abenteuern und Nervenkitzel sind. Eingebettet zwischen grünen Hügeln und unberührten Landschaften bietet diese Region einen idealen Spielplatz für Liebhaber von geländegängigen Zweirädern.

Italiano :

Saint-Brisson, un incantevole comune nel cuore del Parco Naturale Regionale del Morvan, è una destinazione popolare per gli appassionati di mountain bike in cerca di avventure ed emozioni. Immersa tra dolci colline verdi e campagne incontaminate, questa regione offre il terreno di gioco perfetto per gli appassionati di ciclismo fuoristrada.

Español :

Saint-Brisson, encantador municipio situado en el corazón del Parque Natural Regional de Morvan, es un destino popular para los ciclistas de montaña en busca de aventuras y emociones fuertes. Enclavada entre verdes colinas y paisajes vírgenes, esta región ofrece el terreno de juego perfecto para los amantes del ciclismo todoterreno.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data