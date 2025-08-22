Circuit de VTT Boucle n°9 lac des Settons Montsauche-les-Settons Nièvre

Circuit de VTT Boucle n°9 lac des Settons En VTT assistance électrique Facile

Circuit de VTT Boucle n°9 lac des Settons Parking de l’office du tourisme 58230 Montsauche-les-Settons Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Les Settons, situés au cœur du Parc naturel régional du Morvan, sont une destination incontournable pour les amateurs de VTT en quête de paysages spectaculaires et de défis sportifs. Avec son lac majestueux entouré de collines boisées, cette région offre un terrain de jeu idéal pour les passionnés de deux roues tout-terrain.

https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 45 23 00 00

English :

Les Settons, in the heart of the Morvan Regional Nature Park, is a must-see destination for mountain bikers in search of spectacular scenery and sporting challenges. With its majestic lake surrounded by wooded hills, this region offers an ideal playground for off-road enthusiasts.

Deutsch :

Les Settons liegt im Herzen des regionalen Naturparks Morvan und ist ein Muss für alle Mountainbike-Fans, die spektakuläre Landschaften und sportliche Herausforderungen suchen. Mit seinem majestätischen See, der von bewaldeten Hügeln umgeben ist, bietet diese Region einen idealen Spielplatz für Liebhaber von geländegängigen Zweirädern.

Italiano :

Les Settons, nel cuore del Parco Naturale Regionale del Morvan, è una tappa obbligata per gli appassionati di mountain bike alla ricerca di paesaggi spettacolari e sfide sportive. Con il suo maestoso lago circondato da colline boscose, questa regione offre un terreno di gioco ideale per gli amanti del fuoristrada.

Español :

Les Settons, en el corazón del Parque Natural Regional de Morvan, es una visita obligada para los ciclistas de montaña que buscan paisajes espectaculares y retos deportivos. Con su majestuoso lago rodeado de colinas boscosas, esta región ofrece un terreno de juego ideal para los amantes de la bicicleta todoterreno.

