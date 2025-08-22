Circuit découverte motorisé à la découverte de l’Aubrac au départ de St Geniez d’Olt

Vous emprunterez des petites routes à travers bois, puis sur le plateau, vous admirerez les grands espaces. Prenez le temps de vous arrêter pour admirer les paysages et flâner dans les rues de ces villages emblématiques du plateau.

English :

You will take small roads through the woods, then on the plateau, you will admire the wide open spaces. Take the time to stop and admire the landscapes and stroll through the streets of these emblematic villages of the plateau.

Deutsch :

Sie fahren auf kleinen Straßen durch Wälder und auf dem Plateau bewundern Sie die weiten Landschaften. Nehmen Sie sich Zeit, um anzuhalten, die Landschaft zu bewundern und durch die Straßen dieser symbolträchtigen Dörfer auf dem Plateau zu schlendern.

Italiano :

Percorrerete piccole strade attraverso i boschi, poi sull’altopiano ammirerete i grandi spazi aperti. Prendetevi il tempo di fermarvi ad ammirare il paesaggio e di passeggiare per le strade di questi villaggi emblematici dell’altopiano.

Español :

Tomará pequeños caminos a través de los bosques, y luego en la meseta, admirará los amplios espacios abiertos. Tómese el tiempo de detenerse a admirar el paisaje y de pasear por las calles de estos pueblos emblemáticos de la meseta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-26 par ADT Aveyron