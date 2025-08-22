Circuit découverte motorisé du Causse de Sévérac à la Vallée de la Serre au départ de St Geniez d’Olt

Circuit découverte motorisé du Causse de Sévérac à la Vallée de la Serre au départ de St Geniez d’Olt 12130 Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

A partir de St-Geniez d’Olt, ce circuit vous mènera à la découverte du Causse de Sévérac à la Vallée de la Serre… Prenez le temps de flâner dans les ruelles de ces villages du causse.

https://www.facebook.com/StGeniezdOltAveyronInfosLocales +33 5 65 70 43 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From St-Geniez d’Olt, this circuit will lead you to the discovery of the Causse de Sévérac to the Vallée de la Serre… Take the time to stroll in the alleys of these villages of the causse.

Deutsch :

Von St-Geniez d’Olt aus führt Sie diese Route zur Entdeckung der Causse de Sévérac bis zum Tal der Serre… Nehmen Sie sich die Zeit, um durch die Gassen dieser Causse-Dörfer zu schlendern.

Italiano :

Da St-Geniez d’Olt, questo circuito vi porterà a scoprire il Causse de Sévérac fino alla Vallée de la Serre? Prendetevi il tempo per passeggiare tra le stradine di questi villaggi causali.

Español :

Desde St-Geniez d’Olt, este recorrido le llevará a descubrir el Causse de Sévérac hasta el Valle de la Serre? Tómese su tiempo para pasear por las estrechas calles de estos pueblos de la zona.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-07 par ADT Aveyron