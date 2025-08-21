Circuit des Chemins de la Pierre Culoz-Béon Ain

Circuit des Chemins de la Pierre

Circuit des Chemins de la Pierre Culoz 01350 Culoz-Béon Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez le long des chemins de la pierre, des sculptures en pierre taillée sur différents thèmes, dans cinq villages Pollieu, Marignieu, Vongnes, Ceyzérieu (Aignoz) et Culoz.

http://www.bugeysud-tourisme.fr/ +33 4 79 81 29 06

English :

Discover along the stone paths, carved stone sculptures on different themes, in five villages: Pollieu, Marignieu, Vongnes, Ceyzérieu (Aignoz) and Culoz.

Deutsch :

Entdecken Sie entlang der Steinwege Skulpturen aus behauenem Stein zu verschiedenen Themen in fünf Dörfern: Pollieu, Marignieu, Vongnes, Ceyzérieu (Aignoz) und Culoz.

Italiano :

Scoprite lungo i sentieri di pietra, sculture in pietra scolpite su temi diversi, in cinque villaggi: Pollieu, Marignieu, Vongnes, Ceyzérieu (Aignoz) e Culoz.

Español :

Descubra a lo largo de los senderos de piedra, esculturas de piedra tallada sobre diferentes temas, en cinco pueblos: Pollieu, Marignieu, Vongnes, Ceyzérieu (Aignoz) y Culoz.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-04-28 par Aintourisme source Apidae Tourisme