L’Ain de Ferme en Ferme domaine de Bel Air Culoz Culoz-Béon

L’Ain de Ferme en Ferme domaine de Bel Air

Culoz 591 Rue Albert Ferier Culoz-Béon Ain

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

2026-04-25

L’Ain de Ferme en Ferme est une manifestation qui permet, le temps d’un week-end, de partir à la rencontre d’agriculteurs qui vous feront découvrir leur métier et leur environnement. Ils vous expliqueront tout de leurs savoir-faire.

Culoz 591 Rue Albert Ferier Culoz-Béon 01350 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 42 75 21 contact@lafermedejeanne.fr

English :

The Ain de Ferme en Ferme is a weekend-long event where you can meet farmers and find out more about their work and their environment. They’ll tell you all about their know-how.

