Tour de Pays VTT Bugey Grand Colombier Espace FFC Ain Forestière Culoz-Béon Ain

Boucle sud de la Grande Traversée du Jura VTT empruntant les crêtes de Planachat, le Plateau de Retord et les crêtes du Massif du Grand Colombier.

http://www.bugeyvelo.com/ +33 4 79 81 29 06

English : Multiday mountain biking loop Mountainbiking on Grand Colombier and Retord Plateau Espace FFC Ain Forestière

Southern loop of the Grande Traversée du Jura on Mountain bike crossing the Planachat ridges separating Valromey and the Hauteville Plateau, the Retord Plateau and the ridges of the Grand Colombier Massif.

Deutsch :

Südschleife der Grande Traversée du Jura MTB über die Kämme von Planachat, das Plateau de Retord und die Kämme des Massivs des Grand Colombier.

Italiano :

L’anello meridionale della Grande Traversée du Jura VTT comprende le creste di Planachat, il Plateau de Retord e le creste del massiccio del Grand Colombier.

Español :

El bucle sur de la Grande Traversée du Jura VTT recorre las crestas del Planachat, el Plateau de Retord y las crestas del macizo del Grand Colombier.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-15 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme