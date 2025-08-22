Circuit des papillons Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Circuit des papillons

Circuit des papillons 49330 Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Découvrez le charmant village de Marigné sur la commune des Hauts-d’Anjou en Anjou bleu, en parcourant le circuit des papillons ; un agréable sentier de randonnée alliant patrimoine, paysages champêtres, activités de loisirs et détente sur les rives du plan d’eau.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/offres/circuit-des-papillons-a-marigne-les-hauts-danjou-fr-3220170/ +33 2 41 92 86 83

English :

Discover the charming village of Marigné in the commune of Hauts-d’Anjou in the Anjou Bleu region, by walking the butterfly trail; a pleasant hiking trail combining heritage, rural landscapes, leisure activities and relaxation on the banks of the lake.

Deutsch :

Entdecken Sie das charmante Dorf Marigné in der Gemeinde Hauts-d’Anjou im blauen Anjou, indem Sie den Schmetterlingspfad durchlaufen; ein angenehmer Wanderweg, der Kulturerbe, ländliche Landschaften, Freizeitaktivitäten und Entspannung an den Ufern des Gewässers miteinander verbindet.

Italiano :

Scoprite l’incantevole villaggio di Marigné, nel comune di Hauts-d’Anjou, nella regione dell’Anjou Bleu, percorrendo il sentiero delle farfalle; un piacevole percorso escursionistico che unisce patrimonio, paesaggi rurali, attività ricreative e relax sulle rive del lago.

Español :

Descubra el encantador pueblo de Marigné, en la comuna de Hauts-d’Anjou, en la región de Anjou Bleu, recorriendo el sendero de las mariposas; una agradable ruta de senderismo que combina el patrimonio, los paisajes rurales, las actividades de ocio y la relajación a orillas del lago.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-20 par Anjou tourime