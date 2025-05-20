Circuit des Phosphatières du Cloup d’Aural Bach Lot

Circuit des Phosphatières du Cloup d’Aural 46230 Bach Lot Occitanie

Durée : Distance : 9.0 Tarif :

Ce sentier se déroule en partie sur le chemin de Compostelle et côtoie d’anciennes mines de phosphates où gisent de nombreux fossiles.

En 2007, l’inventaire du patrimoine géologique du département du Lot a permis de révéler la présence d’un patrimoine géologique d’une richesse insoupçonnée. Cet inventaire a fait apparaître la présence d’un patrimoine très diversifié avec des indices de l’ouverture de l’océan atlantique central il y a 170 millions d’années, une morphologie karstique exceptionnelle, des formes minérales rares, etc.

English : Circuit des Phosphatières du Cloup d’Aural

This path follows in part one of the Santiago Pilgrim Ways, and goes past former phosphate mines where many fossils, evidence of tens of millions of years of evolutionary development, are to be found.

Deutsch :

Dieser Weg verläuft zum Teil auf dem Jakobsweg und führt an alten Phosphatminen vorbei, in denen zahlreiche Fossilien liegen

Im Jahr 2007 wurde im Rahmen der Bestandsaufnahme des geologischen Erbes des Departements Lot ein geologisches Erbe von ungeahntem Reichtum entdeckt. Diese Bestandsaufnahme ergab ein sehr vielfältiges Erbe mit Hinweisen auf die Öffnung des zentralen Atlantiks vor 170 Millionen Jahren, eine außergewöhnliche Karstmorphologie, seltene mineralische Formen etc.

Italiano :

Questo sentiero si snoda in parte lungo il Camino de Santiago e passa accanto a vecchie miniere di fosfato dove si trovano molti fossili

Nel 2007, l’inventario del patrimonio geologico del dipartimento del Lotto ha rivelato la presenza di un patrimonio geologico di insospettabile ricchezza. Questo inventario ha rivelato la presenza di un patrimonio molto vario, con testimonianze dell’apertura dell’Oceano Atlantico centrale 170 milioni di anni fa, un’eccezionale morfologia carsica, rare forme minerali, ecc.

Español :

Este sendero discurre en parte por el Camino de Santiago y pasa por antiguas minas de fosfato donde se encuentran muchos fósiles

En 2007, el inventario del patrimonio geológico del departamento de Lot reveló la presencia de un patrimonio geológico de una riqueza insospechada. Este inventario reveló la presencia de un patrimonio muy diversificado con indicios de la apertura del océano Atlántico central hace 170 millones de años, una morfología kárstica excepcional, formas minerales raras, etc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme (ADT du Lot)